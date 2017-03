Tyskland slår tilbake mot Erdogans nazi-skuldingar

Dagen etter Erdogans utfall stod statsminister Angela Merkels talsmann Steffen Seibert fram og sa at Merkel tar til orde for å halde hovuda kalde.

– Vi oppfordrar våre tyrkiske partnarar til å snakke med oss ope og kritisk, men la oss ha vårt nære forhold i bakhovudet og la oss halde hovuda kalde, sa Seibert måndag formiddag.

Fråsegna kom etter at Merkels stabssjef Peter Altmaier tidlegare på dagen kalla Erdogans utsegner uakseptable.

– Regjeringa vil gjere dette klinkande klart overfor Tyrkia, sa han til ARD.

Ordfeiden har også blitt lagt merke til utanfor Tyskland og Tyrkia. Austerrikes statsminister Christian Kern tar til orde for felles EU-semje.

– Det vil vere fornuftig av EU å ha ei felles tilnærming til slike valkamparrangement. Slik kan vi unngå at land som Tyskland, som forbyr slike arrangement, blir sett under press av Tyrkia, seier Kern til avisa Welt am Sonntag.

Danskane derimot reknar dette som ei sak tyskarane kan handtere på eiga hand.

– Eg meiner ein bør vurdere dette frå land til land. Slik eg forstår det, er det i høg grad spørsmål om sikkerheit som ligg bak avgjerda i Tyskland. Det er tyskaranes oppgåve å vurdere dette, seier Danmarks utanriksminister Anders Samuelsen.

(©NPK)