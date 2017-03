WHO: 1,7 millionar barn døyr av forureina miljø kvart år

Ifølgje to nye rapportar frå Verdshelseorganisasjonen (WHO) har forureinande faktorar skulda for 1,7 millionar dødsfall blant småbarn kvart år.

– Eit forureina miljø er eit dødeleg eitt, særleg for dei små barna, seier WHO-direktør Margaret Chan.

Organa og immunforsvaret til barn er framleis ikkje ferdig utvikla, i tillegg til at luftvegane er trongare og kroppane små. Samla gjer det dei minste barna ekstra sårbare for skite vatn og forureina luft, som igjen leier til nokre av dei vanlegaste sjukdommane med dødeleg utgang for barn.

I rapporten "Inheriting a Sustainable World: Atlas on Children’s Health and the Environment" blir det peikt på at nokre av dei vanlegaste dødsårsakene er diaré, lungebetennelse og malaria, og alle kan førebyggjast med tilgang til reint vatn. I rapporten "Don't pollute ny future! The impact of the environment on children's health" blir omfanget av effekten på helsa til barn kartlagt. Der blir det blant anna anslått at 570.000 barn under fem år kvart år døyr av luftforureining og passiv røyking, mens 361.000 døyr av diaré på grunn av skite drikkevatn og dårleg hygiene.

Ytterlegare 270.000 babyar døyr i den første levemånaden på grunn av forureining, både i luft og tilskitna miljø.

(©NPK)