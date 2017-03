Avsperra område i London opna igjen

Evening Standard skreiv like før klokka 17 tysdag at området som vart sperra av tidlegare tysdag, igjen er opna for ferdsel.

Det er uvisst kvifor politiet slo alarm, men augnevitne på staden seier til lokale medium at dei har høyrt rykte om at det kjem av eit mistenkeleg køyretøy. Politiet sende ein bomberobot til staden, og aksjonen vart etter kvart blåst av.

Politiet evakuerte busstasjonen og delar av jernbanestasjonen London Bridge for passasjerar på grunn av alarmen.

Også sjølve brua vart stengd for trafikk, og fleire lokale og eit helsestudio i området vart evakuerte.

