Irakiske styrkar møter hard IS-motstand i Vest-Mosul

Natt til tysdag vart det meldt at irakiske spesialstyrkar hadde full kontroll over bygningskomplekset som tidlegare husa provinsadministrasjonen. Men få timar seinare vart det klart at bygningane enno ikkje var sikra, og at styrkane vart overrumpla av ei bølgje av intense motangrep frå IS-krigarar.

Ein talsmann for ei av einingane som nådde først fram til administrasjonsbygninga, opplyser at styrkane har trekt seg tilbake til utkanten av bydelen Tayran, og at kampane framleis går føre seg ved bygningen.

– Vi trekte oss tilbake fordi vi hadde drepne og såra. Styrkane vart omringa, seier sersjanten Azam Ibrahim til nyheitsbyrået AP. Han seier også at militære køyretøy og ambulansar ikkje kan nå fram til dei omringa styrkane.

Statsministerbesøk

Få timar etter at irakiske styrkar melde om framgang i Vest-Mosul, opplyste irakisk fjernsyn at statsminister Haider al-Abadi besøkte soldatar i millionbyen, der IS i over to år hadde full kontroll.

Bilete viser at han stig ut av eit fly på flyplassen i Mosul og møter irakiske offiserar. Flyplassen ligg sør for byen.

Den private, libanesiske TV-kanalen Al-Mayadeen sende tysdag direkte frå innsida av Vest-Mosul. På bileta ser ein svart røyk stige opp mot himmelen i fleire ulike område, samtidig som det kan høyrast skyting. TV-kanalen viste også det som blir oppgitt å vere eksplosjonar frå to sjølvmordsangrep utført av IS-krigarar mot irakiske styrkar.

Plyndra museum

Tidlegare tysdag vart det også meldt at Mosuls viktigaste, men no øydelagde og plyndra museum, var teke tilbake av irakiske regjeringsstyrkar. Raidet mot administrasjonsbygningen og museet varte i cirka éin time, ifølgje ein talsmann.

Av andre bygningar som skal vere tekne tilbake dei siste dagane, er politihuset, ein rettsbygning og direktorata for vatn og elektrisitet.

Millionbyen Mosul er det administrative senteret i provinsen Nineveh nord i Irak. Byen har sidan sommaren 2014 vore kontrollert av jihadistgruppa IS, men dei siste vekene har gruppa mista kontroll over Aust-Mosul, og styrkar rykker no stadig nærmare gamlebyen i Vest-Mosul, der ein reknar med at fleire tusen IS-krigarar har forskansa seg saman med sivilbefolkninga.

Ìrakiske regjeringsstyrkar har denne veka også meldt at dei har tatt kontroll over brua al-Hurriya, ei av fem bruer over Tigris som bind den no regjeringskontrollerte austlege delen av byen saman med den vestlege.

Symbolsk siger

Dersom irakiske styrkar greier å halde på administrasjonsbygningen, markerer det ein symbolsk milepæl på vegen mot å gjeninnføre irakisk kontroll over Mosul, sjølv om bygningen er øydelagt og ikkje vart brukt av IS.

Det kan også gjere det enklare for styrkane å angripe IS-krigarar i gamlebyen, som ligg like ved. Men kampen om byen er rekna med å bli vanskelegare ettersom gamlebyen er tett folkesett og består av tronge smug og gater.

Offensiven mot Mosul starta i oktober. Først 19. februar starta styrkane framrykkinga mot Vest-Mosul.

Irakiske regjeringsstyrkar får støtte av kurdiske og sjiamuslimske militsgrupper, og av den USA-leidde koalisjonen, som bombar IS-mål frå lufta.

