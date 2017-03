Irakiske styrkar tok kontroll over offentleg bygning i Mosul

Mosuls viktigaste museum, som er øydelagt og plyndra av IS, vart også tatt av irakiske regjeringsstyrkar natt til tysdag, opplyser ein talsmann for det irakiske militæret. Raidet mot administrasjonsbygninga og museet varte i cirka éin time, legg han til.

Millionbyen Mosul er det administrative senteret i provinsen Nineveh nord i Irak.

Byen har sidan sommaren 2014 vore kontrollert av jihadistgruppa IS, men dei siste vekene har gruppa mista kontroll over Aust-Mosul, og styrkar rykker no stadig nærmare gamlebyen i Vest-Mosul, der det blir rekna med at fleire tusen IS-krigarar har forskansa seg saman med sivilbefolkninga.

Symbolsk siger

Overtakinga av administrasjonsbygninga markerer ein symbolsk milepæl på vegen mot å ta tilbake kontrollen over Mosul, sjølv om bygninga var øydelagt og ikkje vart brukt av IS.

– Dei drap fleire titals personar frå Daesh, seier oberstløytnant Abdel Amir al-Mohammadawi til nyheitsbyrået Reuters, som brukar ei arabisk nemning på IS.

Det kan også gjere det enklare for styrkane å angripe IS-krigarar i gamlebyen, som ligg like ved. Men kampen om byen er rekna med å bli vanskelegare no ettersom gamlebyen er tett folkesett og består av tronge smug og gater.

Tok over bru

Aksjonen mot administrasjonsbygninga kom i kjølvatnet av at irakiske regjeringsstyrkar tok kontroll over brua al-Hurriya, ei av fem bruer over Tigris som bind den no regjeringskontrollerte austlege delen av byen saman med den vestlege.

Offensiven mot Mosul starta i oktober. Først 19. februar starta styrkane framrykkinga mot Vest-Mosul.

Irakiske regjeringsstyrkar får støtte av kurdiske og sjiamuslimske militsgrupper, og den USA-leidde koalisjonen, som bombar IS-mål frå lufta.

(©NPK)