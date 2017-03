Malaysia: Nord-Korea held våre borgarar som gislar 

Nord-Korea informerte tysdag om at malaysiske statsborgarar ikkje får reise frå landet. Det er eit nytt trinn i opptrappinga av den diplomatiske krisa mellom landa etter drapet på Kim Jong-nam. Malaysias statsminister Najib Razak reagerer sterkt på at malaysiarar ikkje får reise ut av Nord-Korea:

– Dette er ein avskyeleg handling, rett og slett å halde våre borgarar som gislar, og ei total ignorering av all internasjonal lov og diplomatiske normer, seier han.

Najib har no instruert malaysisk politi om at nordkoreanarar i Malaysia ikkje får reise heim dei heller. I ei fråsegn frå styresmaktene tidlegare tysdag presiserte dei at det berre gjaldt tilsette ved den nordkoreanske ambassaden. Det er elleve malaysiarar i Nord-Korea og rundt tusen nordkoreanarar i Malaysia.

Nord-Korea har sagt at dei vil halde malaysiarar i landet til Malaysia ordnar opp i "hendinga", som refererer til etterforskinga av drapet på Kim Jong-nam, halvbroren til Nord-Koreas leiar Kim Jong-un. Han vart drepen på flyplassen i Kuala Lumpur 13. februar. Malaysisk politi har slått fast at Kim vart drepen med nervegifta VX. Drapsetterforskinga har ført til ein isfront mellom landa, som tradisjonelt har hatt relativt god kontakt.

