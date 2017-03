Nashorn skote og drepe i fransk dyrehage

Gjerningspersonane braut seg inn gjennom hovudinngangen i Thoiry utanfor Paris måndag kveld. Dei passerte minst to andre sperringar og utførte ugjerninga utan å forstyrre fem tilsette som bur på området til dyrehagen.

Offeret var eit fire år gammalt utryddingstrua stumpnashorn som heitte Vince. Tjuvjegerane skaut hannen tre gonger i hovudet i ein del av parken som husar minst to andre nashorn, ifølgje politiet.

– Dei tilsette gjekk frå nashorninnhegninga måndag, og da dei kom tilbake tysdag, var dyret drepe, og dei to horna var saga av, seier ein talsperson for politiet til AFP.

Truleg vart horna fjerna med motorsag, legg ho til. Dyreparken i Thoiry seier det er første gongen at krypskyttarar har drepe eit nashorn i ein europeisk dyrehage.

Gjerningspersonane er på frifot, og politiet etterforskar drapet. Den franske dyrehagen har fleire overvakingskamera, men dei dekker ikkje innhegninga der nashorna held til.

Dei to andre nashorna som budde saman med Vince, 37 år gamle Gracie og 5 år gamle Bruno, kom uskadde frå episoden.

Ville nashorn blir ofte offer for krypskyttarar i Afrika. Tjuvjegerane sel horna til høge prisar i den svarte marknaden. Berre i fjor vart 1.335 nashorn drepne ulovleg i Afrika, ifølgje International Union for the Conservation of Nature.

