Overhuset vil gi Parlamentet siste brexit-ord

366 av lordane i Overhuset stemte tysdag for å endre lovforslaget som skal gi May fullmakt til å løyse ut artikkel 50 i Lisboa-traktaten. 268 stemte imot.

Lova som skal gi den britiske regjeringa klarsignal til å starte forhandlingane med EU, er allereie forseinka med éi veke. Det kjem av at Overhuset førre veke stemte for ei endring som garanterer rettane til EU-borgarar som allereie bur i Storbritannia.

Tysdag fekk enda ei endring altså fleirtal i det øvste kammeret i Parlamentet – og denne gongen går endringa ut på at den endelege utmeldingsavtalen og alle framtidige handelsavtalar med EU må godkjennast av Parlamentet før Storbritannia kan går ut av EU.

Det betyr at May no må sende lovforslaget til ny behandling i det folkevalde Underhuset.

Enten eller

May har tidlegare lovd Parlamentet ei "enten eller"-avstemming. Det vil seie at viss Parlamentet seier nei til avtalen med EU, så kjem Storbritannia til å gå ut av unionen utan ein avtale.

Men kritikarane meiner at dette kan føre til eit økonomisk og juridisk kaos, ettersom alle tidlegare handelsavtaler og kontraktar mellom Storbritannia og EU kjem til å bli oppheva over natta utan at det finst noka erstatning.

Laber støtte

Ei ny meiningsmåling, som avisa Independent har offentleggjort, viser at berre 25 prosent av dei spurde støttar ei EU-utmelding utan at det finst ein ny avtale mellom Storbritannia og EU.

56 prosent av dei spurde støttar andre alternativ enn Mays plan. Av desse seier 27 prosent at May bør prøve å reforhandle avtalen viss den første avtalen blir stemt ned i Parlamentet. 15 prosent meiner at Storbritannia bør bli i EU på dagens vilkår, mens 14 prosent seier at landet bør bli verande i EU samtidig som regjeringa prøver å forhandle fram nye vilkår.

(©NPK)