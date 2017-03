WikiLeaks: CIA har mange hackingverktøy

WikiLeaks publiserte tysdag den til no største mengda dokument som skal komme frå CIA.

– Denne uvanlege samlinga, som omfattar fleire hundre millionar linjer med kode, gir tilgang til heile hackingkapasiteten til CIA, skriv WikiLeaks i ei pressemelding. WikiLeaks åtvarar mot at mellom anna journalistar kan vere ei målgruppe for CIA, ettersom tenesta er i stand til å infisere både iPhone- og Android-telefonar.

Hackingavdelinga til CIA, som formelt høyrer til Center for Cyber Intelligence (CCI), hadde ved nyttår over 5.000 registrerte brukarar og har utvikla over 1.000 hackingverktøy, ifølgje WikiLeaks.

– Omfanget er så stort at CIA-hackarane ved utgangen av 2016 hadde laga meir kode enn det som trengst til å styre heile Facebook. CIA hadde på eit vis utvikla sitt eige NSA, men med enda mindre forklaringsplikt og utan å måtte svare offentleg på omfanget av budsjettet, heiter det.

CIA-verktøya er, ifølgje WikiLeaks, laga for å kunne utnytte produkt som nyttar iOS-plattformene til Apple, Googles Android-plattform og Microsofts Windows-plattform. Fjernsynsapparat frå Samsung kan òg utnyttast til avlytting, heiter det vidare.

