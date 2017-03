Greske bønder slåst med politiet i Aten

Bøndene, av dei mange frå Kreta, er i den greske hovudstaden for å protestere mot blant anna høgare skattar.

Kampane braut ut etter at ein bondedelegasjon vart nekta eit møte med styresmaktene. TV-bilete viser at bøndene kastar stein mot politiet og slår på politibilane med trestokkar som vanlegvis blir brukt til å gjete dyr.

Politiet svarte med tåregass. Ifølgje ei politikjelde er to personar arresterte etter at vindauga på to politibilar vart knuste.

