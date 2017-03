Merkel nektar kjennskap til VWs utsleppsjuks

Eit utval i Forbundsdagen prøver no å finne ut om Merkel-regjeringa hadde kjennskap til utsleppsskandalen før han vart kjent gjennom media 19. september 2015. Det nekta statsminister Angela Merkel for da ho forklarte seg under ei høyring onsdag.

Først etter at saka var kjent gjennom media, diskuterte ho dette med transportminister Alexander Dobrindt, hevdar ho.

– Eg bad han om å gjere alt for å kaste lys over det som ikkje alt var kjent, sa Merkel.

Volkswagen-konsernet, som mellom anna produserer bilmerka VW, Skoda, Audi, Seat og Porsche, har vedgått å ha juksa med utsleppsdataa for over 11 millionar dieselbilar som er selde verda over.

Jukset byrja alt i 2007, og bilane det gjeld, forureinar mykje meir enn det som er oppgitt.

Bilindustrien i Tyskland sysselset over 800.000 menneske, og fleire miljøvernorganisasjonar mistenkjer tyske styresmakter for å ha kjent til utsleppsjukset på eit tidlegare tidspunkt enn det dei har sagt.

Eitt av spørsmåla utvalet i Forbundsdagen håper å finne svar på, er kvifor det var amerikanske miljøstyresmakter og ikkje tyske som avslørte VW-jukset.

(©NPK)