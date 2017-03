Over 30 drepne i IS-angrep mot sjukehus i Kabul

Afghanske styresmakter opplyser at alle angriparane er døde.

– Operasjonen er over. Alle angriparane er drepne. Vi undersøkjer framleis øydeleggingane, seier ein talsmann for innanriksdepartementet, Sediq Sediqqi, til nyheitsbyrået AFP.

Angrepet starta onsdag morgon ved at ein sjølvmordsbombar sprengte seg utanfor sjukehuset. Deretter trengde fleire menn kledd i legefrakkar seg inn i sjukehuset.

Etter fleire timar med kampar greidde afghanske styrkar til slutt å evakuere tilsette, pasientar og besøkjande frå sjukehuset, der opprørarane hadde forskansa seg.

– Årsaka til at angrepet varte så lenge var at afghanske sikkerheitsstyrkar var opptatt med evakueringa av pasientar, sjukehustilsette og besøkjande, sa forsvarsdepartementets talsmann Dawlat Waziri etter at evakueringa var sluttført.

To av i alt fire angriparar oppheldt seg då framleis i bygningen, men kort tid etter kom meldinga om at angrepet var over og at alle dei fire angriparane var drepne.

Angrepet starta ved 5.30-tida norsk tid, og var først over cirka seks timar seinare.

IS hevdar at dei stod bak angrepet. Taliban har opplyst at dei ikkje er innblanda.

