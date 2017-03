Tryggingsrådet fordømmer Nord-Koreas rakettest

Fråsegna frå Tryggingsrådet seier det er beklageleg at Nord-Korea testar missil for å forbetre kapasitet og rekkevidde. Det blir omtalt som ei framferd som i aukande grad bidrar til destabilisering og at testane aukar risikoen for eit regionalt våpenkappløp. FN-organet uttrykkjer også sterk misnøye med at Nord-Korea gong på gong trassar resolusjonane til Tryggingsrådet.

Den sterke fordømminga er ført i pennen av USA, men vart samrøystes vedtatt av medlemmene i rådet, inkludert Kina, trass i at Kina og USAs forhold er blitt meir anstrengt etter at amerikanarane er i ferd med å installere det svært omstridde rakettforsvarssystem THAAD på sørkoreansk jord. Kina har motsett seg dette sidan planane vart kjent i fjor. Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) er allereie utplassert på Hawaii, og grunngjevinga for å plassere det i Sør-Korea er den same: Som vern mot aggresjon frå Nord-Korea.

