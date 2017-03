Årets lågaste oljepris

Den amerikanske oljen fall med 2,86 dollar til 50,23 dollar fatet. For nordsjøolje var fallet nesten identisk, men prisen heldt seg nokre dollar høgare og den vart omsett for 53,11 dollar fatet.

Oljeprisen har så langt i år halde seg over 50 dollar, noko som har gitt skiferoljeprodusentane i USA eit insentiv til å trappe opp produksjonen etter ein to år lang nedtur. Men auka produksjon i kombinasjon med ei oppbygging av lagera, bidrog til at USAs energidepartement onsdag melde om ein markant auke i oljelagera.

– Folk er nervøse, for dei forstår ikkje kvar all denne oljen kjem frå. Er den amerikanskprodusert, er den importert, kjem dette av at Opec ikkje spelar på lag? Uvissa gjer at folk trekkjer seg ut av dette marknaden, seier Phil Flynn i Price Futures Group.

Den bratte nedgangen i oljeprisen drog oljeaksjane med seg nedover. ExxonMobil og Chevron fall begge nesten 2 prosent, mens Halliburton var ned 3,2 prosent.

