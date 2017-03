ESB held renta historisk låg i eurosona

Refinansieringsrenta blir halden uendra på 0 prosent. Utlånsrenta blir framleis på 0,25 prosent mens innskotsrenta blir verande på -0,40 prosent.

Avgjerda torsdag var i tråd med forventningane til analytikarane.

Inflasjonen i eurosona er no på 2 prosent på årsbasis. Det er like over ESBs mål, som ligg så vidt under 2 prosent. Det burde dermed tilseie ei opning for renteauke. Men sentralbanksjef Mario Draghi grunngir vedtaket torsdag med at inflasjonsstiginga kjem av høgare oljeprisar, og ikkje grunnleggjande forbetringar i økonomien i eurosona, som til dømes høgare lønnsnivå.

Draghis argument blir enkelt synleggjort ved at inflasjonen i eurosona er på 0,9 prosent dersom ein held oljeprisar utanfor.

Sentralbanken kjem derfor til å halde oppe tiltakspakkane på dagens nivå, for å stimulere til større økonomisk vekst i dei 19 landa i eurosona.

Økonomien i eurosona vaks i fjor med 1,7 prosent, og arbeidsløysa har falle til 9,6 prosent. Men det er store forskjellar mellom medlemslanda. Arbeidsløysa i Tyskland er på 3,9 prosent, medan den i Hellas er på 23 prosent.

(©NPK)