Fransk ambassadør meiner Le Pen vil bli ein katastrofe som president

– For å seie det diplomatisk så vil det vere ein total katastrofe, seier ambassadør Gerard Araud i eit intervju med Washington Post.

Han viser blant anna til den franske høgreleiaren sin motstand mot EU og innvandring.

– Det vil føre til EUs kollaps, for eit EU utan Frankrike gir inga meining. Det vil også resultere i at euroen kollapsar og føre til finanskrise, noko som vil få konsekvensar over heile verda, seier Araud.

Frankrikes ambassadør i Japan, Thierry Dana, har også gått hardt ut mot Le Pen og seier at han vil nekte å tenestegjere under henne dersom ho vinn presidentvalet 23. april.

– Dersom den franske tragedien skulle bli verkelegheit og ho blir vald, trekker eg meg frå alle diplomatiske funksjonar, skreiv han tidlegare i veka i eit innlegg i avisa Le Monde.

