Kvinne steina til døde i Afghanistan

Steininga og piskinga blei gjennomført i provinsen Badakhshan i eit område som er kontrollert av den ytterleggåande opprørsgruppa.

Ifølgje leiaren for kvinnedepartementet i provinsen, Zufnoon Natiq, er det åttande gong at ei kvinne blir drepen av Taliban for umoralsk åtferd dei siste tolv månadene.

For ein knapp månad sidan drap Taliban to kvinner som var skulda for utruskap i den same provinsen. Dei blei skotne.

Det er blitt meldt om liknande episodar i fleire andre område av landet.

I januar blei seks personar piska offentleg som straff for ran og utruskap.

(©NPK)