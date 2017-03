Shell sel seg ut av tjæresandprosjekt i Canada

Miljøorganisasjonen Greenpeace hyllar avgjerda.

– Dette er fantastiske nyheiter og på høg tid. Tjæresand er den skitnaste forma for oljeutvinning, og det er merkeleg at dei store selskapa ikkje har gjort dette for lenge sidan, seier Greenpeace' klima- og energirådgjevar Martin Norman i ei pressemelding.

Han meiner oljeselskapa har kasta bort store summar på engasjementet i tjæresand, og at dei tidlegare burde forstått at dei bør satse på fornybar energi.

Statoil selde seg ut av sine oljesandprosjekt i canadiske Alberta på tampen av fjoråret.

Ifølgje Shells toppsjef Ben van Beurden er salet eit viktig steg for å endre porteføljen til selskapet i tråd med den langsiktige strategien.

Det er også ei tilpassing til ein periode med lågare oljepris.

Salet skal gjerast i to omgangar, og det vil gi det britisk-nederlandske selskapet 7,25 milliardar dollar (62 milliardar kroner).

Shell sit att med ein eigardel på 10 prosent i Athabasca-prosjektet, mens det sel seg heilt ut av Peace River. Kjøparen er Canadian Natural Resources Ltd.

Utvinning av tjæresand, eller oljesand, er svært ressurskrevjande, og lønsemda er derfor låg i periodar med låge oljeprisar.

(©NPK)