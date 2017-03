To menn skotne og drepne i Stockholm

Politiet i den svenske hovudstaden fekk melding klokka 22.06 om at to personar var funne med skotskadar i ein parkert bil nær ein grunnskule i Kista. Ifølgje Aftonbladet vart det høyrt fire skot. Dei to mennene i 20-årsalderen vart frakta til sjukehuset Karolinska, men den eine døydde av skadane ein halvtime seinare. Den andre mannen vart erklært død klokka 2.27.

Mennene vart funne av ein mann som lasta varer inn i bilen sin. Ein innringjar tipsa om at ein bil forlét åstaden i høg fart, og politiet er på jakt etter ein sølvfarga bil.

Kjelder seier til Aftonbladet at dei to mennene var skotne i hovudet. Ifølgje ei politikjelde var ein av dei treft av fleire skot frå kort hald.

Det er innleidd drapsetterforsking og sett inn ekstra store ressursar i arbeidet. Politiet er tilbakehaldne med detaljar inntil dei har snakka med moglege vitne. I løpet av natta har politiet gått frå dør til dør i bustadområdet ved skulen der drapa skjedde. I morgontimane var dei tekniske undersøkingane ferdige og bilen der offera vart funne er fjerna.

