USA sender fleire soldatar til Syria

Styrken er mellombels, opplyser den amerikanske obersten John Dorrian og legg til at den kjem i tillegg til dei 500 amerikanske soldatane som allereie er i Syria og som deltek i den USA-leidde koalisjonsstyrken.

Kor lenge oppdraget til den mellombelse styrken skal vare, blir ikkje opplyst.

Tidlegare på torsdag blei det kjent at USA har sendt eit artilleribatteri til Syria i eit forsøk på å nedkjempe IS i høgborga til ekstremistgruppa, Raqqa. Utplasseringa er ei markant opptrapping for amerikanske bakkestyrkar i landet.

IS blir no pressa frå fleire kantar i Raqqa. Både syriske regjeringsstyrkar, tyrkisk-støtta militsgrupper og den amerikanskleidde koalisjonsstyrken med kurdiske og arabiske soldatar har pågåande offensivar mot byen.

