Ungarsk politi skulda for å mishandla asylsøkjarar

Stadig fleire av pasientane til organisasjonen har opplyst at dei har blitt utsette for vald og brutal og nedverdigande behandling frå ungarske styresmakter langs grensa mellom dei to landa, opplyser MSF på nettsida si.

MSF ber ungarske styresmakter setja i verk strakstiltak for å få slutt på brutaliteten.

Organisasjonen ber også EU om å sikra at retten til å søkja asyl blir respektert fullt ut.

Legar som er utstasjonerte Serbias hovudstad Beograd, har rapportert om 106 tilfelle av fysisk vald, mellom anna slag, hundebit, peparspray og andre skadar. Minst 22 av offera er mindreårige.

Ungarn bygde hausten 2015 eit 175 kilometer langt gjerde for å hindra migrantar og flyktningar frå å bruka den såkalla Balkan-ruta på veg til rikare land i Nord-Europa.

Denne veka vedtok ungarske styresmakter ei ny lov som opnar for at alle migrantar og flyktningar kan arresterast og setjast i leirar som skal opprettast ved den serbiske grensa.

