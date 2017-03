20.000 har flykta frå kampar nord i Myanmar

– Dei fleste flyktningane oppheld seg no i Nansan, fortel eit augevitne i området. Nansan ligg i Kinas Yunnan-provins, rett over grensa til Myanmar.

Innbyggjarar i området har kome flyktningane til unnsetning med mat og andre livsnødvendigheiter, og kinesiske styresmakter har også sendt nødhjelp til området.

Ein talsmann for kinesisk UD oppfordra tidlegare i veka Myanmar til å inngå ei våpenkvile med opprørarane for å hindre ytterlegare lidingar for sivilbefolkninga i området.

– Det stemmer at over 20.000 har flykta frå konflikten i Myanmar, sa talsmannen Geng Shuang.

Det er også skote med handvåpen og granatkastarar over grensa og inn i Kina. Éin person er såra i eit slikt angrep, og det har også resultert i materielle øydeleggingar, sa Geng.

Fleire av dei som no har flykta, har også tidlegare måtta forlate heimane sine som følgje av kamphandlingar. Då situasjonen roa seg førre gong, tok dei sjansen på å vende heim.

