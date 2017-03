Drapsmenn på rømmen etter kaféskyting i Sveits

Politiet har ikkje nokon teori om motivet for skytinga, men seier til nyheitsbyrået AP at det ikkje dreier seg om terrorisme.

– Dette er ei lokal hending. Det har ingenting med islamistar eller terror å gjere, seier ei politikjelde til nyheitsbyrået.

Ifølgje den sveitsiske avisa Basler Zeitung kom to menn inn på Café 56 i Basel klokka 20.15 torsdag kveld. Dei opna eld mot gjestene, og to personar vart drepne, mens éin vart alvorleg skadd. Identiteten til offera er ikkje kjent.

Politiet vart varsla av personar på staden og kom raskt til. Dei tok seg av den skadde og prøvde utan hell å gjenopplive dei to andre. Ingen andre i lokalet skal ha blitt fysisk skadde i skytinga. Trass i at det straks vart sett i gang ei storstilt politijakt, klarte gjerningsmennene å komme seg unna. Dei skal ha sprunge mot nærmaste jernbanestasjon.

Café 56 skal tidlegare ha vore knytt til narkomiljøet og den kriminelle underverda i Basel, men etter eit eigarskifte for fleire år sidan er det ifølgje Basler Zeitung blitt ein heilt vanleg kafé.

Skyteepisodar er sjeldne i Sveits, trass i at få land i verda har like høg våpentettleik, om lag to millionar skytevåpen fordelt på åtte millionar innbyggjarar.

(©NPK)