Russland avviser rakettskulding frå USA

USA må legge fram bevis for påstanden om at Russland har brote INF-avtalen, sa ei talskvinne for det russiske utanriksdepartementet fredag.

Maria Zakharova kritiserte det ho kallar "ikkje grunngitt retorikk" frå USA og skuldar amerikanarane for brot på den same avtalen.

Det var USAs viseforsvarssjef Paul Selva som tidlegare denne veka skulda Russland for å ha utplassert ein landbasert kryssarrakett, i strid med avtalen frå 1987. Moskva har intensjonar om å true fasilitetar som høyrer til USA og Nato i Europa, hevda Selva.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg kommenterte i førre månad opplysningane om Russlands brot på INF-avtalen, som opphavleg kom frå anonyme etterretningskjelder i USA.

– Eg vil ikkje kommentere etterretningsspørsmål. Det eg kan seie, er at kvart eit brot frå russisk side på INF-traktaten vil vekke alvorleg bekymring i alliansen, sa Stoltenberg til NTB.

– Overhalding av våpenkontrollavtalar er viktig, spesielt når det gjeld traktatar om atomvåpen, sa Stoltenberg.

