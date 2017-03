Svær farao-statue funnen i Kairo

Statuen er meir enn 3.000 år gammal. Hovudet til statuen blei løfta ut av leirgrunnen torsdag. Det er åtte meter høgt. Resten av statuen, som veg rundt 7 tonn, skal løftast opp måndag.

Det enorme hovudet er forma ut i same stil som Ramses II brukte å bli avbileta.

– Eg kan bekrefte at det dreier seg om Ramses og ikkje nokon av dei andre gamle kongane, seier den berømte arkeologen Zahi Hawass, som har vore minister for oldtidssaker og fortidsminne i Egypt.

Ramses II herska over Egypt for over 3.000 år sidan. Det finst store statuar av han i Luxor. Det mest berømte monumentet står i Abu Simbel, nær Sudan.

