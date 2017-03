– Trump gjer klart til toppmøte med Kina

Ifølgje dei ubekrefta meldingane går planane ut på å halde eit toppmøte på Trumps feriestad i Florida, Mar-a-Lago 6. -7. april.

CNN er blant dei som melde nyheita måndag, men TV-kanalen strekar under at det ikkje er teke ei endeleg avgjerd.

Den er venta å bli teken når USAs utanriksminister Rex Tillerson denne veka besøkjer Kina under ein rundtur i Asia.

Kinas utanriksdepartement vil førebels ikkje kommentere opplysningane.

Trump tok under valkampen ein hard tone overfor Kina, som han blant anna har skulda for å drive ein urettferdig handelspolitikk som har skada USA og amerikanske arbeidstakarar. Nyleg kritiserte han også Kina i harde ordelag for å ha bygd kunstige øyer i Sørkinahavet i samband med territorialkonflikten mellom Kina og fleire andre asiatiske land.

Han har også kritisert kinesiske styresmakter for å gjere for lite for å tøyle Nord-Korea.

Ei viktig målsetting under eit eventuelt amerikansk-kinesisk toppmøte vil derfor vere å tone ned den aggressive linja til Trump og byggje tillit.

(©NPK)