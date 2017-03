"Sjakalen" må svare for endå ein terroraksjon   

67-åringen sonar frå før to livstidsdommar for terroraksjonar, men må no også svare for angrepet mot ein butikk i Saint-Germain-dess-Pres i hjartet av Paris i 1974. To menn blei drepne og 34 blei såra då det blei kasta ein handgranat inn i den travle butikken.

Velkledd som alltid, og med eit knallraudt lommetørkle i brystlomma, sende den terrordømte venezuelanaren slengkyss til tilhøyrarbenken og kyssa sin eigen forsvarar Isabelle Coutant-Peyre galant på handbaken då rettssaka opna måndag.

"Sjakalen" stod bak fleire spektakulære terroraksjonar i Europa og Midtausten på 1970- og 80-talet, blant anna kidnappinga av elleve oljeministrar under eit OPEC-møte i Wien i 1975, blei den venezuelanskfødte venstreekstremisten i 1994 arrestert i Sudan og utlevert til Frankrike.

