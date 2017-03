USA taper turistmilliardar på Trump 

Turistorganisasjonen NYC & Company anslår at rundt 700.000 færre turistar kjem til byen etter at Trump vart president og dei nye innreisereglane kom, skriv svenske Dagens Industri. Tapet av pengar brukt i byen kjem på over 17.000 kroner per person, og i tillegg kjem ytterlegare negative effektar. Totalt hamnar summen på over 18 milliardar kroner for New York, og for heile USA blir prislappen for den minkande turismen endå større.

Nokre ekspertar meiner nedgangen kjem av dollarkursen og seier turismen vil ta seg opp igjen.

