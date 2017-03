Dansk innvandringsminister feira innstramming nummer 50 med kake

Kaka var pynta med talet 50, noko som skulle symbolisere at regjeringa så langt har fått vedteke 50 innstrammingar i innvandrings- og asylpolitikken. Biletet blei tysdag lagt ut på Facebook, noko som førte både til positive og negative kommentarar.

Over 11.000 personar hadde ved 18-tida tysdag kveld reagert på biletet, som elles blei delt over tusen gonger. Biletet er kommentert over 2.000 gonger av Facebook-brukarar.

Andre politikarar har også reagert på at innstrammingane er feira med det som på dansk blir kalla ei othellolagkake. Blant dei er Morten Østergaard, leiar for sentrumspartiet Dei Radikale.

– Kakene blir større og større, skoa mindre og mindre. Eit othellotrofé over andres ulykke, skriv han på Twitter.

