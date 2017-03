Tyrkia avfeiar kritikken frå EU

– EUs kortsynte kunngjering betyr ingenting, heiter det i ei kunngjering frå tyrkisk UD, som viser til kritikken frå EU, som måndag bad landet tone ned ordbruken og blant anna slutte å omtale Nederland og Tyskland som nazistar.

– EU oppfordrar Tyrkia til å avstå frå å komme med overdrivne utsegner og handlingar som kan gi ein risiko for ytterlegare eskalering av situasjonen, sa EUs utanrikssjef Federica Mogherini og EUs utvidingskommissær Johannes Hahn i ei felles fråsegn.

EU-talsmann Margaritis Schinas understrekar at det no er viktig å redusere spenningsnivået og roe ned den oppheta konflikten, som blant anna har resultert i at Nederlands ambassadør er kasta ut av Tyrkia.

– Saker som skaper bekymring, kan berre løysast via open og direkte kommunikasjon, seier Schinas.

