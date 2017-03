Det kvite hus: Trump betalte 38 millionar dollar i skatt

Programleiaren Rachel Maddow ved TV-stasjonen MSNBC skreiv tysdag kveld på Twitter at dei har fått sjå sjølvmeldinga frå 2005, og kanalen melde at den ville komme med meir informasjon om papira innan kort tid.

Ikkje lenge etter publiseringa av twittermeldinga opplyste Det kvite hus at Trump betalte 38 millionar dollar av ei inntekt på 150 millionar dollar i 2005, ei lønn tilsvarande nærmare 1,3 milliardar kroner. Administrasjonen har ikkje lagt fram bevis for denne informasjonen, men nyttar høvet til å lange ut mot TV-kanalen, som blir omtalt som uærleg.

–Fullstendig ulovleg

–Du veit du er desperat etter gode sjåartal når du er villig til å bryte lova for å sende ei sak om to sider av ei sjølvmelding som er over ti år gammal, seier ei administrasjonskjelde til AFP. Kjelda seier Trump ikkje har betalt meir skatt enn han må etter lova.

–Det er fullstendig ulovleg å stele og offentleggjere sjølvmeldingar, seier kjelda, som nektar å bli namngitt. Strafferamma ligg på opp mot fem års fengsel eller 5.000 dollar, over 43.000 kroner. Men Maddow hevdar MSNDC nyttar seg av ytringsfridomen.

Sendt til journalist

Trump har nekta å offentleggjere sjølvmeldinga, noko som har vore tradisjonen for presidentkandidatar frå alle politiske parti. 200.000 personar har skrive under på eit opprop om at presidenten må frigi dokumenta.

Det var den prisvinnande gravejournalisten David Cay Johnston som fekk tak i sjølvmeldinga. Han skal ha fått ho tilsendt i posten, og sjølv reknar han med at ho kjem frå nokon i Trumps administrasjon, eller av Donald Trump sjølv.

