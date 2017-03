Måling: Skottane ønskjer ikkje sjølvstende

Målinga kjem dagen etter at førsteminister Nicola Sturgeon overraska den britiske statsministeren Theresa May med planar om ei ny folkeavstemming om lausriving. Den førre vart halden i 2014, og då sa skottane nei til sjølvstende.

Ifølgje nye tal publiserte i The Times, seier 57 prosent nei til lausriving.

Bakgrunnen for at Sturgeon vil ha omkamp, er misnøye med resultatet av den britiske EU-avstemminga. Eit stort fleirtal i Skottland stemte i fjor for å bli verande i unionen.

Sturgeon ønskjer seg ei ordning der Skottland blir verande i det europeiske fellesmarknaden, sjølv om resten av Storbritannia går ut.

