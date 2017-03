Nye sjølvmordsbomber rammar Damaskus

En sjølvmordsbombar utløyste først ei sprengladning inne i den største rettsbygningen i Damaskus, melder regjeringskontrollert fjernsyn onsdag ettermiddag.

Nokre timar seinare kom eit nytt sjølvmordsangrep, denne gongen i ein restaurant i den vestlege delen av byen.

– En terrorist utløyste bombebeltet sitt inne i ein av restaurantane i Rabweh-området, noko som forårsaka fleire drepne og såra, melder det statlege nyheitsbyrået SANA.

Ifølgje den syriske eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) blei 37 menneske drepne, blant dei 21 sivile, i sjølvmordsaksjonen mot rettsbygningen i sentrum av byen. Mange blei òg såra.

Fleire domstolar

Ein AFP-korrespondent på staden opplyser at sikkerheitsstyrkar har sperra av eit område i bydelen Hamidiyeh, der bomba eksploderte.

Domstolen husar både islamske domstolar som handterer familierettssaker, og ein straffedomstol.

– Vi var livredde, seier ein advokat som var i bygningen under angrepet, til AFP.

– Vi søkte tilflukt i ein av dei øvre etasjane på eit bibliotek. Det var eit frykteleg syn, seier advokaten, som ikkje vil bli namngitt.

Prøvd stoppa

– Sjølvmordsbombaren prøvde å gå inn, og då politiet ville stoppe han, sprang han inn og sprengde seg sjølv, seier ein aktor til statleg fjernsyn.

Dei to sjølvmordsangrepa skjer på seksårsdagen for det mange reknar som starten på konflikten i Syria, då dei første fredelege demonstrasjonane mot regimet til president Bashar al-Assads fann stad i Deraa. Sidan det er over 320.000 menneske drepne og millionar drivne på flukt.

Førre laurdag blei 74 menneske drepne i eit dobbelt bombeangrep i Damaskus. Al-Qaidas tidlegare Syria-fløy Fateh al-Sham tok på seg ansvaret for blodbadet.

