Rett ned for Toshiba-aksjen – igjen

På eit tidspunkt onsdag hadde Toshiba-aksjen falle 13,62 prosent.

I desember kunngjorde teknologikonglomeratet at dei vil bokføre eit tap på fleire milliardar dollar knytt til kjernekraftverksemda i USA. Sidan då har aksjen vore i fritt fall, og verdien er halvert.

Tysdag fekk Toshiba-leiinga for andre gong gjennomslag for å utsette framlegginga av rekneskapstala for fjerde kvartal 2016. Resultata, som skulle vore lagt fram i februar, skal no presenterast før 11. april.

Toshiba har rundt 188.000 tilsette globalt.

