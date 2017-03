USA truar med å trekke seg frå menneskerettsrådet i FN

Tillerson har ikkje gitt nokon tidsfrist for reformene og seier i eit brev til åtte frivillige organisasjonar at USA framleis vil delta møtet i rådet som går føre seg i Genève.

USA har lenge klaga over at menneskerettsrådet fokuserer for mykje på Israel og at fleire av dei 47 medlemslanda har lite å vise til når det gjeld menneskerettar. Blant desse er Saudi-Arabia, Irak, Kongo og Kina.

USA har vore medlem av rådet i to omgangar, først frå 2009 til 2015. I fjor blei dei valt til ein ny treårsperiode.

