Dommar: Trumps innreiseforbod er retta mot muslimar

Det nye innreiseforbundet vart stoppa av dommaren Derrick Watson på Hawaii berre nokre timar før det skulle tre i kraft natt til torsdag.

Watson trur ikkje på forsikringane frå regjeringa om at forbodet berre dreier seg om nasjonal sikkerheit og å redusere risikoen for terrorangrep. Trumps eigne utsegner viser tydeleg at motivet er å halde muslimar ute av USA, meiner dommaren.

Han viser til denne fråsegna frå Trump i valkampen i fjor: "Donald J. Trump tar til orde for ein total og fullstendig stans i muslimars innreise til USA."

Det er ikkje meininga at amerikanske domstolar skal spekulere på kva eventuelle skjulte motiv regjeringa har for å fatte avgjerder. Men Trumps motiv er ikkje skjult i det heile, meiner Watson.

– Trump sa muslimforbod

Utsegner frå Trumps rådgjevar Rudy Giuliani blir også brukt til å grunngje opphevinga av innreiseforbodet. Giuliani fortalde om bakgrunnen for det første innreiseforbodet i eit TV-intervju i januar.

– Då Trump først presenterte det, sa han "muslimforbod". Han ringde meg og sa: "Sett saman ein kommisjon. Vis meg korleis dette kan gjerast på ein lovleg måte", sa Giuliani, som er tidlegare ordførar i New York.

Watson meiner innreiseforbodet strir mot forbodet i grunnlova mot diskriminering på religiøst grunnlag. I tillegg meiner han at forbodet vil ramme delstaten økonomisk dersom det avgrensar talet på studentar og turistar på Hawaii.

Styresmaktene både på Hawaii og i ei rad andre delstatar har gått til sak for å stanse Trumps nye presidentordre. Torsdag vart det kjent at ordren også blir blokkert av ein dommar i Maryland. Dommaren meiner, til liks med Watson, at Trumps eigentlege mål er å stengje ute muslimar.

–Juridisk feilgrep

Trump langar ut mot Watsons blokkering og kallar avgjerda "frykteleg".

–Vi snakkar om vår nasjons sikkerheit, tryggleiken og sikkerheita for vårt folk, seier presidenten. Han meiner det første innreiseforbodet aldri skulle vore sett til side.

–Denne rettsavgjerda gjer at vi står fram som svake, seier Trump og beskriv avgjerda som eit juridisk feilgrep utan sidestykke.

Til ei jublande folkemengde på eit politisk massemøte i Nashville i Tennessee onsdag lovde han å anke rettsavgjerda, om nødvendig heilt til Høgsterett.

–Vi kjem til å vinne, sa han.

Forbod for seks land

Trumps første innreiseforbod vart stoppa av dommaren James Robart i Seattle 4. februar. Det kvite hus anka ikkje til Høgsterett, men valde i staden å jobbe med eit nytt og noko mindre omfattande forbod.

Trumps nye presidentordre kom 6. mars og inkluderer innreiseforbod for borgarar frå seks stort sett muslimske land, ikkje sju som første gong. Syria, Libya, Somalia, Sudan, Iran og Jemen er framleis omfatta, mens Irak er stroke frå lista.

I tråd med det opphavlege forbodet blir USAs flyktningprogram sett på vent i 120 dagar, men innreisenekten på ubestemt tid for syriske flyktningar er fjerna i det siste forbodet. Flyktningar som allereie har fått opphald i USA, blir ikkje stoppa av den nye presidentordren.

Ei anna endring er at personar som allereie har gyldig visum til USA, ikkje blir nekta innreise. Formuleringar som vart tolka som eit unntak for kristne minoritetar i landa på lista, er også fjerna.

(©NPK)