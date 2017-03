Renault fell på børsen etter skuldingar om utsleppsjuks

Aksjekursen hadde falle over 3 prosent på Paris-børsen torsdag ettermiddag. Dagen før var nedgangen omtrent like stor.

Heile Renault-leiinga har visstnok vore involvert i jukset, ifølgje etterforskingsdokument som nyheitsbyrået AFP har fått tilgang til. Det franske selskapet skal ha juksa på utsleppstestar av både diesel- og bensinbilar.

Sjølv avviser Renault skuldingane.

– Renaults køyretøy er ikkje utstyrt med jukse-programvare som påverkar system som avgrensar forureining, heiter det i ei fråsegn frå selskapet torsdag.

Granskinga av Renault starta etter den verdsomspennande Volkswagen-skandalen. I 2015 erkjende Volkswagen, som blant anna produserer bilmerka VW, Skoda, Audi, Seat og Porsche, å ha juksa med utsleppsdata for over 11 millionar dieselbilar som er selde verda over.

I fjor vart det oppdaga at nokre av Renaults bilar hadde for høge utslepp av skadelege stoff i tilfeldige testar under normale køyreforhold.

Nesten 20 prosent av aksjane i Renault er eigd av den franske staten.

(©NPK)