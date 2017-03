Säpo: – Den største terrortrusselen kjem frå enkeltpersonar

Säpo legger torsdag fram sin årsrapport i Stockholm, og sikkerheitspolitisjef Anders Thornberg seier at Säpo aldri har hatt ein større og meir komplisert oppgåve enn no.

Årsaka er blant anna at den sikkerheitspolitiske situasjonen har endra seg og gitt Sverige ei auka militærstrategisk betydning. Rolla til svenske statsborgarar i internasjonal terrorisme spelar også inn.

– Vi hadde ingen terrorangrep i Sverige i 2016, men angrepa i Nice, Brussel og Paris viste at personar med samband til Sverige tar del i den internasjonale terrorismen, seier Thornberg.

I årsrapporten skriv Säpo at det er størst sannsyn for at eit terrorangrep i Sverige vil bli utført av ein gjerningsperson som handlar aleine.

– Det eksisterer eit trusselbilde i Sverige frå enkeltpersonar som er inspirert av ulike ekstreme ideologiar. At dei opererer aleine gjer at dei er vanskelegare å oppdage sidan etterforsking stort sett går ut på å kartleggje kontaktar mellom ulike individ, seier assisterande sjef for eininga Fredrik Hallström til Expressen.

I rapporten blir det og stadfesta spionar frå andre land har prøvd å søke jobb eller verve tilsette i svenske verksemder med sikkerheitsklarering.

