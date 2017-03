Store miljø- og utanrikskutt i Trumps budsjettforslag

Donald Trumps forslag til statsbudsjett for det kommande budsjettåret inneheld store kutt i løyvingane til miljødirektoratet EPA og utanriksdepartementet, skriv The New York Times.

Nedskjeringane innan miljø og bistand til fattige land kjem til å vere blant hovudpunkta i skissa som Trump legger fram torsdag. Budsjettforslaget er Trumps første verkelege forsøk på å formulere sine omfattande valgrøfter om i ein meir konkret politikk.

Budsjettet skal totalt vere på 1,15 billionar dollar, nærmare 10 billionar kroner. Forsvaret til landet er budsjettvinnaren med ein auke på 54 milliardar dollar, som er den største auken sidan president Ronald Reagans oppbygning av Pentagon på 80-talet. Pentagons budsjett aukar med 10 prosent.

– Det er ikkje noko spørsmål om at dette er eit budsjett for hard makt, det er ikkje eit mjukt budsjett, seier budsjettsjef Mick Mulvaney om auken i forsvarsbudsjettet.

Løyvingane til EPA er kuttet med 31 prosent, og omtrent det same gjeld utanriksdepartementet, ifølgje kjelder i Kongressen som kjenner forslaga. Ifølgje nyheitsbyrå blir kutta i departementet på 28 prosent, og det meste av det kjem via reduksjon i bistandsprogram.

I tillegg er 4 milliardar dollar øyremerkt til bygging av muren mot grensa til Mexico.

Budsjettet skal behandlast i Kongressen, som legger fram ein endeleg versjon rundt mai. Finansåret startar 1. oktober.

