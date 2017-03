Tyrkisk lasteskip sokk utanfor Libya

Seks andre medlemmer av det tyrkiske mannskapet vart berga då skipet bad om bistand fleire kilometer frå hamnebyen Misrata, ifølgje talsmann Ayoub Qassem.

Han seier også at det er sett i gang eit søk etter dei sju sakna, men at det er høg sjø og dårleg vêr i området. Årsaka til forliset skal ha vore dårleg vêr og det at skipet var gammalt.

(©NPK)