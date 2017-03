CNN: Det kvite hus bad britane om unnskyldning

CNNs kjelde i Det kvite hus opplyser fredag at Trumps nasjonale sikkerheitsrådgjevar H.R. McMaster snakka med sin britiske motpart om Spicers kommentarar på ein pressekonferanse dagen før.

McMaster beskreiv Spicers kommentar som "utilsikta" og fortalde McMaster at han forstår den britiske bekymringa, ifølgje den ikkje namngitte tenestemannen.

Spicer viste torsdag til ei Fox News-sak der det vart hevda at britisk etterretning hjelpte Barack Obama i den påståtte telefonavlyttinga av Trump Tower under valkampen i fjor.

Også britiske medium rapporterer at Det kvite hus har bedt om unnskyldning, men Trump-administrasjonen har ikkje offisielt kommentert saka.

The New York Times skriv at både McMaster og Spicer kontakta representantar for den britiske regjeringa for å prøve å bøte på det som blir omtalt som ein uvanleg brest i forholdet mellom USA og deira nærmaste allierte. Kjelda i Det kvite hus vil ikkje bekrefte at britane faktisk har fått noka unnskyldning.

CNNs kjelde seier dei fekk minst to telefonar frå britiske tenestemenn torsdag, og at den britiske ambassadøren i USA ringde Spicer for å diskutere utsegna.

– Sean viste til breidda i mediedekninga og gjekk ikkje god for noka spesiell sak, seier tenestemannen.

Verken Trump eller andre i Det kvite hus har lagt fram nokon dokumentasjon for påstandane om at dåverande president Obama gav ordre om avlytting av han.

(©NPK)