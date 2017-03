Danskar vil halvere matsvinnet

Netto-butikkane har bestemt seg for å gå målretta til verks for å redusere matsvinnet med 50 prosent.

– Det er typisk matvarer ein ikkje får selt innan siste salsdag som blir kasta. Her kan vi vinne mykje på å sette ned prisen på varene i god tid, og ikkje bestille meir varer enn det vi kan selje, seier Nettos Danmark-sjef Brian Seemann. Kjeda skal utdanne personalet om matsvinn, butikkar har innført egne hyller for nedsette varer og den har utvikla appen «Mat skal etast». Netto har også inngått samarbeid med velgjerande organisasjonar.

Danmarks miljødepartement har rekna ut at detaljhandelen stod for totalt 163.000 tonn kasta mat i 2015, ut frå eit årleg dansk matsvinn på 700.000 tonn. I Noreg var anslaget på over 350.000 tonn etande mat det same året.

Også her heime er det innført fleire tiltak for å hindre matsvinn. I februar opplyste Norgesgruppen at den testar ut ein ekstra kategori i datostemplinga kalla «normalt brukbar til», og Standard Norge ber norske aktørar bidra til ein ny standard for grønsaker, sånn at fleire krokete gulrøter kjem ut i butikkane i staden for å bli kasta.

