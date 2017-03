India skjerpar vakthaldet ved Taj Mahal etter terrortrussel

Mausoleet i byen Agra er Indias fremste turistmål. Vakthaldet blir trappa opp etter at indiske medium plukka opp eit bilete av ein person i fullt kamputstyr og med svart tørkle rundt hovudet, som står oppstilt framfor Taj Mahal med orda "nytt mål" i bakgrunnen.

Ifølgje amerikanske Site, som overvakar aktiviteten til ytterleggåande islamistar på nettet, vart biletet først offentleggjort av gruppa Ahwaal Ummat, som støttar jihadistgruppa IS.

Indisk politi seier dei ikkje har fått nokon spesiell etterretningsinformasjon i saka, men sikkerheita skal likevel skjerpast. I staden for at det blir gjennomført sikkerheitsøvingar éin gong i døgnet, skal dei no haldast seks gonger om dagen.

Indiske styresmakter meiner at IS ikkje har nokon sterk innverknad den muslimske minoriteten i landet. Enkelte indiske muslimar skal ha reist for å kjempe med IS i Irak og Syria, men talet på er lågvt sett i forhold til innbyggjartalet.

