Millionbonus til toppar i kriseramma PostNord

Ein gjennomgang av PostNords årsrekneskap frå 2011 til 2015 viser store lønnsstigningar til den øvste leiinga i verksemda, skriv det danske fagbladet 3F.

Den største bonusen gjekk til tidlegare finansdirektør i konsernet. Frå 2012 til 2013 steig månadsløna til finansdirektøren med 28.000 kroner til over ein halv million kroner i månaden. Han fekk i tillegg 6,8 millionar danske kroner for fire og ein halv månad med arbeid i 2014, og PostNord opplyser at ein del av summen er ein pensjonsbonus. I same periode blei 2.000 medarbeidarar sagt opp, og selskapet leverte eit underskot på over 100 millionar kroner i 2013 og over 150 millionar året etter.

–Normalt bruker ein å løne toppsjefar for at verksemda blir utvikla i positiv retning, men det har mildt sagt ikkje skjedd i PostNord, seier økonomiprofessor Anders Drejer ved Ålborg Universitet.

–Det gir inga meining at dei danske eller svenske toppsjefar skal ha så store lønnsstigningar, når det går såpass til helvete i heile PostNord, seier professoren til fagbladet.

PostNords styreleiar Jens Moberg opplyser at selskapet prøver å halde sjefslønningane på eit fornuftig nivå.

