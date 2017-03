No er det fritt fram for norsk økolaks i EU

– Dette er ikkje minst godt nytt for forbrukarane, som stiller høge krav og er opptatt av kvalitet, seier fiskeriminister Per Sandberg (Frp).

Den politiske dragkampen om økologiregelverket gjekk føre seg i åtte år. Det var EU som til slutt vann, mens Noreg og Island måtte gi opp håpet om å få unntak frå enkelte av reglane.

Saka vart politisk avklart tidlegare i vinter, og fredag vart dei 41 rettsaktene i økologiregelverket formelt innlemma i EØS-avtalen.

Det betyr også at det er slutt på importstansen som fleire EU-land har innført mot norsk økologisk laks.

– Eg er glad for at våre partnarar i EØS har innsett kor viktig det er med felles standardar, seier EUs landbrukskommissær Phil Hogan.

– Kommisjonen vil aldri godta nokon form for utvatning av våre høge standardar for produkt som blir produserte, importerte og marknadsførte som økologiske. Det er vår rolle å verne om tilliten til forbrukarane og garantere for at EUs økologiske merke er påliteleg, seier han.

Europaminister Frank Bakke-Jensen (H) seier han forventar at handelen skal gå som vanleg allereie "i morgon".

