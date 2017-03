Svært sjeldan nise funnet død

Den vesle kvalen hadde framleis navlestrengen sin, og dyrevernarar i Sea Shepherd vil no samarbeide med mexicanske styresmaktene for å finne ut kvifor nisa døde. Forskarar åtvara i februar at det er svært få californianiser igjen og at arten, verdas minste nise, vil vere utrydda før 2022. Ein hokval av denne arten får éin etterkommar om gangen, med minst to års mellomrom.

Den vanlegaste dødsårsaka for nisene er at dei blir fanga i nett meint for ein annan utryddingstruga art, fisken totoaba, ein type ørnefisk. Tørka symjeblære frå fisken er mykje verdt på den illegale marknaden i Kina, der den blir brukt i suppe.

