Trump: Andre Nato-land må betale det dei skuldar

Trump kalla sitt første møte med den tyske statsministeren for fruktbart. Deretter starta han pressekonferansen med å skryte av Tysklands lærlingesystem.

I tillegg til å understreke at andre vestlege land må betale meir av Natos militærutgifter, bad han om meir "gjensidig og rettferdig handel".

Trump har tidlegare kritisert Tyskland for valutamanipulering som gagnar Tysklands eksportindustri, ein kritikk han også har retta mot Kina og Japan.

Før pressekonferansen sa ein talsmann for Det kvite hus at Trump pressa Merkel hardt når det gjaldt byrdefordelinga i Nato. Trump har fleire gonger tatt til orde for at andre Nato-land må trappe opp sine militærbudsjett betydeleg slik at Nato-utgiftene blir jamnare fordelt.

