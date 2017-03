Trump om avlyttingspåstand: – Har noko til felles med Merkel

Det var ein tysk reporter som fredag stilte Trump spørsmål om påstandane om at Barack Obama i si tid gav ordre om avlytting av Trump.

– Når det gjeld avlytting frå den førre administrasjonen, har vi i det minste noko til felles, kanskje, svarte Trump til latter frå dei frammøtte på pressekonferansen i Det kvite hus.

Det har vekt kraftige reaksjonar i Storbritannia at Trumps pressesjef Sean Spicer torsdag gjenga skuldingar om at britisk etterretning hjelpte Obama i den påståtte overvakinga. Spicer viste til ein tidlegare dommar som har hevda overfor Fox News at Obama brukte britisk etterretning for å overvake Trump.

Storbritannia har avvist påstandane som latterlege og fått forsikringar frå Det kvite hus om at dei ikkje vil bli gjentatt, men Trump kom ikkje med nokon form for unnskyldning til sin nærmaste allierte på pressekonferansen med Angela Merkel. I staden forsvarte han tilsynelatande Spicer.

– Vi sa ingenting. Alt vi gjorde var å sitere ei veldig talentfull juridisk stemme som var ansvarleg for å seie dette på TV, eg uttrykte inga meining om det, det var ei utsegn frå ein veldig talentfull advokat på Fox, så de burde ikkje snakke med meg, men med Fox, ok? sa ein synleg irritert Trump fredag.

Det er ikkje lagt fram nokon dokumentasjon for Trumps påstandar om at han vart avlytta under valkampen i fjor, verken av amerikanske eller britiske etterretningstenester.

