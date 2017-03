USA tar ansvar for luftangrep som ramma syrisk moské

Forsvaret i USA stadfestar at dei utførte eit dødeleg luftangrep mot eit al-Qaida-møte nord i Syria, og at dei skal etterforske rapportar om at over 40 sivile blei drepne då ein moské blei ramma i det same angrepet.

– Moskeen var ikkje vårt mål, men bygninga som var målet, der møtet fann stad, er rundt 15 meter unna moskeen, som framleis står, seier oberst John J. Thomas, talsmann for Centcom.

Minst 42 personar blei drepne og over 100 såra i angrepet som ramma ein moské i landsbyen al-Jina nord i Syria torsdag kveld. Lokale kjelder opplyser at 300 menneske oppheldt seg i moskeen då angrepet skjedde.

I ei utsegn opplyser Centcom at amerikanske styrkar utførte eit luftangrep mot al-Qaida i Idlib i Syria den 16. mars, og at "mange terroristar" blei drepne. Talsmannen har seinare sagt at den eksakte posisjonen ikkje er kjent, men at det skal vere det same staden som landsbymoskeane i al-Jina.

–Vi skal sjå på påstandar om sivile dødsfall i samband med dette angrepet, legger han til etter å ha fått spørsmål om rapportar frå eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) som hevdar at 42 personar, dei fleste av dei sivile, blei drepne.

