– Sveitsisk storbank tiltalt for skattesnusk i Frankrike

UBS vil bli tiltalt for ulovleg bankpraksis og for å skjule skattejuks, og den franske filialen av banken vil også bli tiltalt, opplyser dei ikkje namngitte kjeldene til nyheitsbyrået AFP måndag.

Frankrike innleidde gransking etter at ein tidlegare tilsett hevda at storbanken hadde etablert eit hemmeleg system med dobbel bokføring for å skjule at store beløp vart innførte i Sveits mellom 2004 og 2012.

Tilsette i banken skal ha tatt kontakt med velståande franske kundar under mottakingar, sportsstemne, golfturneringar og konsertar, for å overtale dei til å skjule pengane sine frå franske skattemyndigheiter i Sveits.

I juni fjor anbefalte etterforskarane at det skulle takast ut tiltale om skattetriksing og kvitvasking mot UBS, og mot den franske filialen for medverking.

